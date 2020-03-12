273 مليون ريال ميزانيتا جريفيث وبعثة الحديدة في اليمن

ميزانية جريفيث
وبينت أن ميزانية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لعام 2019 بلغت "63 مليونا و750 ألف ريال سعودي" فيما يتوقع أن تصل تلك الموازنة هذا العام إلى 67.5 مليون ريال سعودي، موضحة أن ميزانية مكتب جريفيث تخطت ميزانية البعثة الأممية في سورية، والتي لا تتجاوز ميزانيتها 60 مليون ريال سعودي. وأضافت التقارير أن صرفيات مكتب جريفيث المتعلقة بالطيران هي بمعدل 4.8 ملايين ريال سنويا، مشيرة إلى أن عدد موظفي مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بلغ 95 موظفاً العام الماضي وسيرتفع إلى 101 خلال هذا العام، أغلبهم موظفون دوليون، وبالمقارنة في سورية فهناك 91 موظفاً.
بعثة الحديدة
استعرضت التقارير ميزانية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لعام 2019، وأوردت البيانات أنها بلغت 210 ملايين ريال سعودي، بمعدل صرفيات شهرية تتراوح بين 9 إلى 17 مليون ريال سعودي، فيما بلغ عدد موظفي بعثة الحديدة 183 موظفاً في 2019، وسيرتفع إلى 159 في 2020 بواقع 21 وظيفة 15 منها لموظفين محليين.
مقر البعثة
وأضافت التقارير أن إيجار السفينة مقر بعثة الحديدة بلغ 810,000 دولار شهرياً ما يعادل أكثر من "3 ملايين و37 ألف ريال سعودي"، مشيرة إلى وجود توصية بوقف استئجار السفينة ابتداءً من مارس 2020، وترميم واستئجار فلل داخل الحديدة.
أرقام في ميزانية مكتب المبعوث وبعثة الحديدة
ميزانية مكتب جريفيث تعادل 63 مليون ريال سعودي
ميزانية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة 210 ملايين ريال سعودي
عدد موظفي مكتب المبعوث 95 موظفاً عام 2019
صرفيات تذاكر طيران جريفيث بمعدل 4.8 ملايين ريال سنويا
إيجار السفينة مقر بعثة الحديدة يتجاوز 3 ملايين ريال سعودي شهرياً
ميزانية البعثة الأممية في سورية 60 مليون ريال سعودي
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