البنتاجون لإردوغان: لا باتريوت إلا بإعادة إس 400

ناقضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن موقف جديد للولايات المتحدة بشأن طلب تزويدها بمنظومة الدفاع الأمريكية صواريخ باتريون، وقال البنتاجون: إن الوزير مارك إسبر لم يغير موقفه من تلك القضية، وإن تركيا لن تتسلم بطارية باتريوت، إلا إذا أعادت منظومة إس-400.

تفسيرات تركية

فسر الرئيس التركي عرض الولايات المتحدة البيع لتركيا منظومة الدفاع الأمريكية باتريوت، على أن تتعهد أنقرة بعدم تشغيل منظومة الدفاع الروسية إس-400، بأنه تخفيف بشكل كبير لموقف واشنطن فيما يتعلق بهذا الأمر.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي للصحفيين على الطائرة التي أقلته في رحلة العودة من بروكسيل، حينما قال: «قدمنا عرضا بشأن باتريوت إلى الولايات المتحدة، وقلنا لهم نستطيع شراء صواريخ باتريوت منكم»، وأضاف «هم أيضا خففوا موقفهم بشكل كبير بشأن قضية إس-400. إنهم يقولون نريد منكم وعدا بأنكم لن تجعلوا منظومة إس-400 تعمل».

الموقف الأمريكي

في المقابل، أعلن مسؤول في البنتاجون أنه ينبغي على أنقرة إعادة منظومات «إس-400» الجوية الروسية إلى موسكو، في حال كانت تسعى للحصول على «باتريوت»، وتابع «لقد كان موقف رئيس البنتاجون واضحا تماما منذ اليوم الأول، مفاده أن تركيا لن تحصل على باتريوت ما لم تعد إس-400».