إيطاليا تغلق كافة المتاجر في البلاد باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الأربعاء إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.



وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثّه التلفزيون "ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية".



وأشار إلى أن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة"، في وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص قضى منهم 827 شخصاً.



وسجّلت إيطاليا نحو ستين بالمئة من مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد خارج أراضي الصين القارية.



ولم يحدد كونتي متى ستُرفع هذه التدابير.



وتفرض إيطاليا حظرا عاما على التجمّعات وعلى السفر حتى 3 نيسان/أبريل.



وأكد رئيس الوزراء الإيطالي في خطابه الذي دام تسع دقائق أن "لا حاجة للتهافت على شراء على المواد الغذائية" لان متاجر بيع الاغذية ستبقى مفتوحة طيلة الوقت.



ولم يقصد كونتي فرض قيود جديدة على السفر او النقل.



وقال إن الشركات الكبيرة مثل المصانع يمكن أن تواصل عملها شرط اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى.

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