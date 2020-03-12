بعد التوجيهات الملكية.. قافلة بالدارالبيضاء تؤهل الشباب لإنجاز مشاريعهم الخاصة – فيديو

انطلقت قافلة “أجي دير مشروعك”، اليوم الأربعاء، وتستمر إلى غاية 22 مارس الحالي، بغرض تأطير الشباب، والشابات في المنطقة، ليستفيدوا من المبادرة الملكية لدعم المقاولات، ويتمكنوا من إنجاز مشاريعهم الخاصة.

وتشرف على القافلة جمعية مشرق الأنوار، بهدف الإجابة عن تساؤلات الشابات، والشبان المستفيدين من البرنامج، من خلال طاقم مؤهل للتأطير، والإرشاد.

وتعتبر الجمعية، صاحبة المبادرة، أن القافلة “تأتي انخراطا من الجمعية في الورش الملكي، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والذي يهدف بالأساس إلى دعم المقاولات الصغرى، والشباب المؤهل، عبر تمكينه من القروض البنكية بنسب تفضيلية”.

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وأكد المشرفون على القافلة أن “الهدف الأساسي منها هو تشجيع، وتحفيز الشباب على الانطلاقة في مشاريعهم الخاصة، تماشيا مع الرؤية الملكية”.

وكان الملك محمد السادس قد قال في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، إنه “مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها”، مشددا على أن “جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال، وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي، والمالي “، لتستجيب البنوك للتوجيهات الملكية، وتمنح الشباب، الراغب في إنجاز مشاريع قروضا بنسب تفضيلية.