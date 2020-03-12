كورونا: إعلان حالة الطوارئ في واشنطن وازديادُ الوفيات بإيطاليا وفرنسا وبريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الأميركية، قُبيل انتصاف ليل الأربعاء، حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وازداد عدد الإصابات في كل من إيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، كما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كل الدول على تعزيز جهود مكافحة الفيروس.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن، موريل بوسير، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إنهم اتخذوا قرار إعلان حالة الطوارئ في الولاية، بسبب ازدياد عدد حالات الإصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبلغ عدد الإصابات في العاصمة الأميركية 4 حالات حتى الآن، فضلا عن 9 حالات في ولايتي ماريلاند، وفيرجينيا المجاورتين.

"الإعلان عن جائحة هو دعوة للتحرك"

بدوره، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، كل الدول على تعزيز جهود مكافحة الفيروس إذا ما أرادت الحصول على فرصة لوضع حد لتفشي المرض، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال الأمين العام في بيان إن "الإعلان اليوم عن جائحة هو دعوة للتحرك (موجّهة) للجميع في كل مكان"، مضيفا: "لا نزال قادرين على تغيير مسار هذه الجائحة لكن ذلك يتطلّب التصدي لعدم التحرّك"، داعيا "كل الحكومات إلى التحرّك وتعزيز جهودها".

196 وفاة جديدة في إيطاليا

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا، الأربعاء، 196 حالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 827 وفاة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنغيلو بوريللي، وفق "الأناضول".

وأوضح بوريللي، أن عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد وصل إلى 10 آلاف و590 شخصا.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بما في ذلك عدد الوفيات، والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، يكون الفيروس أصاب 12 ألفًا و462 شخصا.

ولفت إلى أن عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغ 196، لتسجل البلاد بذلك أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء كورونا، لافتا إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى ألف و45 حالة، بعد تسجيل 41 حالة شفاء اليوم.

إيطاليا تغلق كل المتاجر في البلاد باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي الفيروس.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثّه التلفزيون "ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية".

وأشار إلى أن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة"، في وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص قضى منهم 827 شخصا.

وسجّلت إيطاليا التي تفرض حظرا عاما على التجمّعات وعلى السفر حتى 3 نيسان/ أبريل؛ نحو ستين بالمئة من مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد خارج أراضي الصين القارية. ولم يحدد كونتي متى ستُرفع هذه التدابير.

وأكد كونتي في خطابه الذي دام تسع دقائق أن "لا حاجة للتهافت على شراء على المواد الغذائية" لأن متاجر بيع الأغذية ستبقى مفتوحة طيلة الوقت.

وقال إن الشركات الكبيرة مثل المصانع يمكن أن تواصل عملها شرط اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى.

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وفاة 10 بريطانيين

من جانبها، أعلنت السلطات البريطانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بين مواطني البلاد إلى 10، 8 منهم توفوا داخل الأراضي البريطانية.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، إنّ 10 بريطانيين "توفوا بسبب فيروس كورونا، 8 منهم داخل المملكة المتحدة، واثنان خارجها، أحدهما في اليابان، والآخر في جزيرة بالي الإندونيسية"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وحتى مساء الأربعاء، ارتفعت عدد الإصابات في المملكة المتحدة إلى 456 حالة، حسب المصدر ذاته.

كما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في فرنسا إلى 48.

وفي مؤتمر صحافي، الأربعاء، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 48 بعد تسجيل 15 وفاة جديدة.

وأوضح فيران، أن الإصابات ارتفعت إلى 2281، بينها 105 حالات في وحدة العناية المركزة.

3 دول أوروبية تسجل أول وفاة

وسجلت 3 دول أوروبية أول وفاة بفيروس كورونا على أراضيها، يوم الأربعاء، وهي إيرلندا والسويد وبلغاريا.

وأعلنت وزارتا الصحة في السويد وإيرلندا أن حالتي الوفاة لشخصين مسنين، دون مزيد من التفاصيل.

ورفعت السلطات السويدية، الثلاثاء، حالة التأهب لمكافحة الفيروس إلى أقصى مستوى، إثر اكتشاف أول إصابة بكورونا لشخص لم يغادر البلاد، حسبما نقلت صحيفة "ذا لوكال" المحلية.

كما أصدرت قرارا بمنع التجمعات لأكثر من 500 شخص، كما قامت بالحد من إصدار تصاريح السفر للأعمار المتقدمة نظرا لارتفاع احتمالية إصابتهم بالفيروس.

وفي أيرلندا، كشف مستشفى "ميرسي" الجامعي عن حجزه 3 حالات للعلاج من كورونا، ولفتت إدارة المستشفى إلى أنّ المصابين الثلاثة "انتقلت إليهم العدوى أثناء سفرهم للخارج"، حسب شبكة "أر تي أي" المحلية.

كما حثت الحكومة الأيرلندية، أصحاب الأعمال بتسهيل عزل الأشخاص الذين يشتبه إصابتهم بالمرض مع استمرار دفع رواتبهم، للحد من انتشار الفيروس.

وألغت بعض الجامعات الحضور في الفصول الدراسية والاعتماد على المحاضرات عبر الإنترنت.

وفي السياق، أوضحت بلغاريا أن الوفاة بكورونا على أرضها هي لـ"سيدة (66 عاما) لقيت مصرعها في مستشفى بيروغوف بالعاصمة صوفيا".

كما أشارت السلطات البلغارية إلى أن زوج السيدة المتوفية وعمره 74 عاما تم حجزه في المستشفى ذاتها، على خلفية إصابته بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت الأربعاء، كورونا "وباء عالميا"، وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألف شخص في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 81 دولة أي إصابات بالفيروس.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.