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الدنمارك تغلق جميع المدارس بسبب كورونا

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أعلنت الدنمارك، إغلاق جميع المدارس العامة ودور الحضانة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ولمدة اسبوعين في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن في تصريحات للصحفيين أمس "إن موظفي الحكومة الذين ليس لديهم ما يسمى بمهام حيوية سيمكثون في منازلهم اعتبارًا من يوم الجمعة، وأن الحكومة تقوم بإعداد تشريع طارئ لحظر كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص".

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