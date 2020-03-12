شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تغلق جميع المدارس بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن في تصريحات للصحفيين أمس "إن موظفي الحكومة الذين ليس لديهم ما يسمى بمهام حيوية سيمكثون في منازلهم اعتبارًا من يوم الجمعة، وأن الحكومة تقوم بإعداد تشريع طارئ لحظر كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص".
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