شكرا لقرائتكم خبر عن سياتل تغلق المدارس لمدة أسبوعين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إدارة مدارس سياتل العامة في رسالة إلى أولياء الأمور أن المدينة: "تواجه أزمة صحية غير مسبوقة في مجتمعنا"، مضيفة أن قرار إغلاق أبوابها أمام طلبة المدارس "كان صعبًا للغاية".
وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن حاكم واشنطن قد حظر تنظيم المناسبات التي يمكن أن يشارك بها أكثر من 250 شخصًا في محاولة لوقف انتشار الفيروس، الذي أسفر عن وفاة 24 شخصا في الولاية.
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