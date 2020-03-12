شكرا لقرائتكم خبر عن سياتل تغلق المدارس لمدة أسبوعين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات في مدينة سياتل الأمريكية أنها ستغلق جميع المدارس الحكومية ابتداءً من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إدارة مدارس سياتل العامة في رسالة إلى أولياء الأمور أن المدينة: "تواجه أزمة صحية غير مسبوقة في مجتمعنا"، مضيفة أن قرار إغلاق أبوابها أمام طلبة المدارس "كان صعبًا للغاية".

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن حاكم واشنطن قد حظر تنظيم المناسبات التي يمكن أن يشارك بها أكثر من 250 شخصًا في محاولة لوقف انتشار الفيروس، الذي أسفر عن وفاة 24 شخصا في الولاية.