شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصل بوليفيا ويصيب اثنين والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير فى مؤتمر صحفى إن الحالتين هما امرأتين تتراوح أعمارهما بين 60 و 64 عاما سافرتا مؤخرا إلى إيطاليا، مضيفا أنه تم عزلهما في مدينتي أورورو وسانتا كروز.
وتأتي هذه الأخبار بعد تأكيد وزارة الصحة في بنما اصابة ثمانية أشخاص على أراضيها بالفيروس، وأن شخصًا - يبلغ من العمر 64 عامًا- كان يعاني بالفعل من أمراض السكري والالتهاب الرئوي - توفي بسبب إصابته بكورونا.
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