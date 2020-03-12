شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون تونسيون يتهمون «نهضة الإخوان» بالإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

يمر البرلمان التونسي بأحداث ساخنة، بعد تصاعد التلاسن والاتهامات بين النواب المعارضين والمستقلين، ونواب «حركة النهضة» المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كان آخرها اتهام النائبة عن حزب «الدستوري الحر» عبير موسي لـ«النهضة» بإدخال الإرهاب إلى البلاد.

» نغمة التكفير

ترى المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية والناشطة السياسية روضة رزقي أن الغليان الذي يشهده البرلمان التونسي، بدأ منذ تزايد نغمة التكفير من جانب نواب النهضة والائتلافات المتحالفة معهم للنواب المعارضين؛ ما أدى لتصعيد كبير من المعارضة ضد الحركة الإخوانية.

وأشارت رزقي إلى أن شرارة الأحداث اشتعلت بصعود رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى إلى المنصة الرئيسية لقاعة الجلسات بالبرلمان؛ للمطالبة بإصدار بيان رسمي يدين اتهامها بالكفر لرفضها تعديل قانون الانتخابات، إذ اتهمت والأعضاء الرافضون بأنهم «أعداء الإسلام»، لافتة إلى أن الأغرب هو تبرير نواب النهضة موقفهم بأن «التكفير» حكم شرعى ورد في الإسلام ولا يستحون منه.

» غسل الأدمغة

وترى رزقي أن موقف عبير موسى أثار حفيظة نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، الذين رفعوا شعار «ارحل» في وجهها، واتهموها بتعمد تعطيل أشغال البرلمان.

وعن عودة العمليات الإرهابية في تونس، والتي كان آخرها في محيط السفارة الأمريكية قالت: أحد الإرهابيين اللذين نفذا العملية الإرهابية من ضاحية الكرم الغربي، وهو عنصر تكفيري مسجل لدى المصالح الأمنية، وهنا تتضح خطورة غسل الأدمغة، الذي تتبعه حركة النهضة الإخوانية والجماعات الإرهابية في تجنيد الشباب.

» خدمة الإخوان

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وقال عضو مجلس النواب التونسي منجي الرحوي: إن رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي يتآمر على الشعب التونسي؛ لخدمة أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، إذ التقى سرا مع الرئيس التركي أردوغان؛ من أجل التنسيق لدعم الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في المنطقة خصوصا في ليبيا.

وأكد الرحوي أن النهضة تهرب السلاح والمرتزقة عبر الأراضي التونسية للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس؛ لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي ترتبط بعلاقات مشبوهة بالنظامين القطري والتركي. وشدد على أن حركة النهضة ترتبط بعلاقة قوية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، الذي يتخذ حاليا من أنقرة مقرا له، لافتا إلى أن الجهاز السري للنهضة يسهل مهمة التنظيمات الإرهابية، لا سيما عناصر الإخوان في التغلغل داخل تونس؛ للسيطرة على مفاصل الدولة وضرب استقرارها.

» دخول الإرهاب

كانت النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قالت: إن الإرهاب دخل تونس مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ووصول «النهضة» إلى الحكم سنة 2011، مؤكدة أن التفجير الإرهابي الذي طال دورية أمنية أمام السفارة الأمريكية في تونس الجمعة الماضي، يأتي في سياق وصول الإرهاب إلى تونس «بإرادة ممنهجة عن طريق النهضة».

وأوضحت موسى أن قانون العفو العام الصادر في فبراير 2011، شجع الإرهاب في تونس، حيث استفاد منه متهمون في قضايا إرهابية، رفعوا سلاحهم بعد الإفراج عنهم ضد الدولة وأجهزتها.

» فترة سوداوية

وتطرقت النائبة التونسية لسوداوية الفترة التي قادتها «النهضة» التي شجعت الخطاب التحريضي، ودعت شخصيات مصنفة على قوائم الإرهاب من عدة دول لحضور اجتماعات شعبية، بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس، ولم يكشف عمن يقف وراءها.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كسب أولى معاركه مع حركة النهضة الإخوانية بإجبار الغنوشي على منح الثقة لإلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية المكلف، وصوت البرلمان على الحكومة التي اقترحها الفخفاخ في جلسة حاسمة، حضرها 180 نائبا، بعد مخاض عسير من المفاوضات والتجاذبات السياسية.