شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات ترجح إصابة 2 مليون إيراني بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية أن إيران لديها حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر مما يعتقد، وقدمت إحصائية بحالات الإصابة معززة بأرقام تشير إلى أن إجمالي الإصابات يبلغ حوالي مليوني حالة. وتأكدت أمس، إصابة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بالإضافة لإثنين من أعضاء مجلس الوزراء، هما وزيرا الصناعة رضا رحماني، والسياحة علي أصغر منسان.

» انتشار واسع

وأوضحت المجلة الأمريكية أن العدد المفاجئ الذي أعلن عنه مسؤولو الحكومة الإيرانية، عن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، يقدم تلميحا بأن المرض أكثر انتشارا بكثير مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية.

وأفاد تقرير المجلة أن السلطات الصحية في مقاطعة جولستان، أعلنت في 8 مارس الجاري أن المستشفيات هناك كانت ممتلئة. وتابع: «يوجد في جولستان حوالي 2.2% من سكان إيران، وإذا افترضنا أن لديها نفس النسبة من أسرتها في المستشفى، فيجب أن تضم المقاطعة 2600 سرير في المستشفى».

» مليونا حالة

وقالت مجلة «ذي أتلانتك»: «دعنا نفترض أن بعض الأشخاص على الأقل يعانون من أمراض أخرى موجودون بالفعل في تلك الأسرة، وأن ما يقرب من 2000 سرير مليئة الآن بمصابي فيروس كورونا المستجد».

وأضافت: «يحتاج حوالي 15% من المصابين بالفيروس إلى إقامة في المستشفى، هذا يشير إلى أن 13000 شخص، أو حوالي 0.8% من سكان المقاطعة لديهم الفيروس».

واستطردت: «إذا تم تطبيق هذا المعدل على مستوى البلد، فهذا يعني 610 آلاف إصابة، مما يشير إلى إجمالي تراكمي يبلغ حوالي مليون إصابة، إذا أدرجنا أولئك الذين تعافوا بالفعل».

وتابعت: «أخيرا، نظرا لأن الاعتماد على المستشفيات يمثل مؤشرا بطيئا، فإن العدد وفق زيادة الأسبوع الماضي يصل إلى مليوني إصابة».

» إصابات «الحرس»

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وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، الأربعاء، وفاة 5 من عناصره بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

كانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، وفاة النائب السابق في الدائرة السياسية بالحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري، بعد أيام من إصابته بفيروس «كورونا»، وعمل تذري سابقا بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري.

» انتشار كورونا

وأعلنت إيران، الأربعاء، تسجيل 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول وفيات بالفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز: «بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة».

وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس.

» بومبيو يطالب

وطالبت واشنطن إيران بالإفراج الفوري عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها، وسط تفشي فيروس كورونا في سجونها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان أمس الأربعاء أن «الولايات المتحدة ستحمّل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي»، قائلا: «ردّنا سيكون حاسما».

وجاء هذا البيان بعد أن أطلقت إيران سراح 70 ألف سجين مؤقت يوم الإثنين؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا في السجون.