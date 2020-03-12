غوتيريس يعلن تعيين ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في بيان، عن "تعيين ستيفاني توركو ويليامز ممثلة ​الولايات المتحدة​ بالنيابة ورئيسة بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​". إضغط للمزيد

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