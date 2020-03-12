حميميم: لم يتم رصد أي عمليات قصف خلال الساعات الـ24 الماضية في ادلب

أعلن مدير مركز حميميم لمصالحة القوى المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان، انه "لم يتم رصد أي عمليات قصف خلال الساعات الـ24 الماضية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الخاضعة لأنقرة"، مشيراً الى "استمرار عمل قناة الاتصال الخاصة للتعاون العملي بين مركز حميميم والجانب التركي"، موضحاً ان "الشرطة العسكرية الروسية أمنت خلال الساعات الـ24 الماضية إيصال 7 قافلات عسكرية تركية إلى مواقع وجود نقاط المراقبة للقوات المسلحة التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد".
هذا وتوصل كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان الى "اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب".
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