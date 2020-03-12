حميميم: لم يتم رصد أي عمليات قصف خلال الساعات الـ24 الماضية في ادلب

أعلن مدير ​مركز حميميم​ لمصالحة القوى المتناحرة في ​سوريا​ والتابع ل​وزارة الدفاع الروسية​، ​اللواء​ البحري أوليغ جورافلوف، في بيان، انه "لم يتم رصد أي عمليات قصف خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الخاضعة ل​أنقرة​"، مشيراً الى "استمرار عمل قناة الاتصال الخاصة للتعاون العملي بين مركز حميميم والجانب التركي"، موضحاً ان "​الشرطة العسكرية​ الروسية أمنت خلال الساعات الـ24 الماضية إيصال 7 قافلات عسكرية تركية إلى مواقع وجود نقاط المراقبة للقوات المسلحة التركية في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

هذا وتوصل كل من الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​، والتركي ​رجب طيب أردوغان​ الى "اتفاق يقضي بوقف ​إطلاق النار​ في إدلب".