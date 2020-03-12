السلطات التونسية: المصاب بكورونا القادم من مصر حضر مباراة الترجي والزمالك

أكدت المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض ​الجديدة​ والمستجدة نصاف بن علية، أن "المصاب السابع ب​فيروس كورونا​ العائد من مصر حضر مباراة الزمالك في ​القاهرة​ مع فريقه الترجي الرياضي".

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