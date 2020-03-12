اجتماع طارئ للحكومة البريطانية الخميس لبحث تفشي كورونا

افادت قناة "العربية" عن "اجتماع طارئ للحكومة البريطانية اليوم الخميش لبحث تفشي ​كورونا​".

وفي وقت سابق سجلت بريطانيا وفاة مصابين اثنين آخرين بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8 أحد الضحايا في السبعينات من العمر ويعاني من أمراض سابقة، أما الثاني فهو مسن يعاني من مشاكل صحية متعددة.

وتوفي بريطانيان آخران في الخارج بعد إصابتهما بالفيروس. أحدهما سيدة تبلغ من العمر 53 عاما توفين في بالي. والثاني توفي اليابان بعدما أصيب بالفيروس في باخرة سياسية.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن 460.