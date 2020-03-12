أشار رئيس بلدية المطيلب بول شديد في بيان له إلى أنه "انتشرت عبر تطبيق "​واتساب​" رسائل تفتقد الى الدقة عن وجود إصابات بالفيروس في المنطقة، ما أدّى الى قيام شرطة ​البلدية​ بإقفال بعض المؤسسات، لذا، يهمنا التأكيد أن قرار إقفال مؤسسات معينة يأتي في إطار تنفيذ التعميم الصادر عن ​محافظ​ ​جبل لبنان​ في هذا الإطار، كما نشدد على عدم وجود أي إصابة بالفيروس ضمن النطاق البلدي".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية المطيلب :لا وجود لاي اصابة بفيروس كورونا ضمن النطاق البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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