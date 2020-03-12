15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

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باريس: أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأربعاء تسجيل 15 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا في فرنسا ما يرفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 48 حالة من أصل 2281 إصابة سجّلت منذ نهاية كانون الثاني/يناير.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي أنّه تمّ تسجيل نحو 500 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأنّ 105 مصابين هم حالياً في العناية المركّزة.

وذكّر الوزير الفرنسي بحظر الزيارات في مراكز إيواء المسنّين وهم الأكثر ضعفاً في مواجهة الفيروس، باستثناء تلك التي يسمح بها مدراء تلك المؤسسات.

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وقال الوزير "انا أدرك العزلة التي يسبّبها هذا الإجراء للمسنّين وثقله على أفراد العائلات الذين يرغبون بالتعبير عن اهتمامهم التامّ بأقربائهم. لكن في زمن الوباء، الأولوية للحماية".

وكان الوزير افتتح مؤتمره الصحافي بالتذكير بأنّ منظمة الصحة العالمية باتت تتحدث عن جائحة، أي أنّ الوباء بات عالمياً إذ إنّه يطال عدداً كبيراً من الأشخاص في 110 بلدان.



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