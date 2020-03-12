اجتماع وزراء مجموعة السبع سيعقد بالفيديو

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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنّ اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المقرّر هذا الشهر في بتسبرغ سيعقد عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية مورغن اورتيغاس "انطلاقاً من الحذر الشديد، قرّرت الولايات المتحدة استضافة اجتماع مجموعة السبع الوزاري المقبل بواسطة الفيديو بدلاً من الحضور إلى بتسبرغ".

وكان من المقرر أن يجري الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الديموقراطيات الصناعية السبع الكبرى - بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان والولايات المتحدة يومي 24 و25 اذار/مارس في بتسبرغ.

ويُرجّح أن تتناول المحادثات عدداً من الأزمات ومن بينها أزمة فيروس كورونا، كما ستحدّد أجندة قمّة مجموعة السبع المقرّرة في حزيران/يونيو قرب واشنطن.

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وقالت أورتيغاس إنّ وزارة الخارجية تأمل في عقد اجتماع مستقبلي في بتسبرغ.

وتقع بتسبرغ، وهي بلدة كانت تشتهر تاريخياً بالفولاذ وتحوّلت إلى صناعة التكنولوجيا، في ولاية بنسلفانيا، كما استضافت قمة مجموعة العشرين في 2009.



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