شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور لـ"المحامين": الانتخابات في موعدها ولم يتم نقلى للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن انتخابات النقابة المقرر عقدها على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في موعدها يوم الأحد القادم الموافق 15 مارس الجارى، مضيفا :" هذا موعد الانتخابات النهائي لكل المستويات المختلفة نقيبا و أعضاء".

وأضاف سامح عاشور في رسالة له بثها للمحامين على صفحته الشخصية على الفيس بوك أن انتخابات نقابة المحامين سوف تكون تحت اشراف قضائي، متابعا :"لا صحة لما يردد أنه تم نقلى للمستشفى عقب زيارتى لمحامى المنوفية، شائعات منسوبة للمرشحين الخصوم الذين يؤكدون عجزهم عن تقديم حلول، مصممين على اجراء الانتخابات ولا تعطلنا الشائعات".

ونوه "عاشور"، إلى أن البعض سعى إلى تعطيل الانتخابات بشتى الطرق، مضيفا: "هناك طعن جديد لوقف انعقاد الجمعية العمومية، ممن يعجزون عن تقديم أنفسهم للمحامين، لعدم امتلاكهم رؤية نقابية، ويدركون جيدا عدم قدرتهم على كسب تأييد المحامين.

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وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن الغاء مؤتمره الذى كان من المقرر عقده اليوم الخميس بقاعة اتحاد عمال مصر وذلك بمناسبة صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل العمل غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصًا على سلامة المحامين فى انتقالاتهم من جميع أنحاء القاهرة .

وأكد سامح عاشور فى بيان له أنه سوف يوجه بثا مباشرا مساء اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي

كان سامح عاشور نقيب المحامين قد أكد على أن معركة تنقية جداول النقابة، تعد انتصارا ويجب بذل الجهد للحفاظ على هذا الانتصار، مستنكرا حملات المزايدة على وسائل التواصل الاجتماعى خلال فترة الانتخابات للمطالبة بعودة من ليس لهم حق العودة إلى الجداول، ومطالبات المزايدة بصرف معاش لمن لا يستحق معاش النقابة، خاصة من يعمل فى عمل حكومى ويتقاضى معاشا حكوميا.