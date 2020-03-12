​صور| عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولي من يوم الخميس، عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الافقية والرأسية.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

Advertisements

كما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في الـ3 مواقع الأكثر عرضة للسيول وذلك تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول.

وكانت شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة مع هبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة وسط ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة الجو في مناطق متفرقة بمراكز المحافظة تسبب في انخفاض في مستوي الرؤية الافقية والرأسية.