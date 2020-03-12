محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يوضح لحظة استهداف عنصر جنائي شديد الخطورة ومصرعه بالإسماعيلية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.
كانت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع بالظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية والهارب من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية (قتل عمد) والهارب من تنفيذ عدد 20 حكم أبرزهم ( 3 إعدام، 11 مؤبد، 2 حبس ) فى قضايا ( سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – إتجار بالمخدرات – خطف – سلاح بدون ترخيص).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه مما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على ( بندقية آلية – عدد من الخزن – كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالى النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة استهداف عنصر إجرامي ومقتله في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.