وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، زيارة إلى الجزائر لبحث ملفات ثنائية وأخرى اقليمية ودولية.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ)، أن لودريان سيجري محادثات مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، تتناول الأزمة في ليبيا والوضع بدول الساحل الأفريقي، إلى جانب العلاقات الثنائية.

ويرجح أن يلتقي لودريان، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان لودريان قد زار الجزائر نهاية يناير الماضي.