محمد اسماعيل - القاهرة - بيلاروسيا - (أ ش أ)
أعلن مساعد الرئيس الروسى الخاص بشأن أوكرانيا، ديمترى كوزاك، اليوم أن روسيا وأوكرانيا تتفاوضان في الوقت الراهن على تبادل دفعة أخرى من الأسرى.
ونقلت شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن المسئول الروسى قوله "إن الطرفين سوف يدرسان القوائم الخاصة بأسماء الأسرى الذين سوف يتم تبادلهم حتى الثامن عشر من الشهر الجارى " مشيرا إلى أن هناك أمل في التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد في وقت لاحق من هذا الشهر".
وقال المسئول الروسي إنه شارك اليوم في جولة من المحادثات في مدينة مينسك بروسيا البيضاء مع رئيس هيئة العاملين في الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، والتى شهدت مناقشة سبل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع القائم شرق أوكرانيا.
وكان أكثر من 14 الف شخص قد لقوا مصرعهم في النزاع القائم شرق أوكرانيا والذى اندلع في شهر ابريل 2014 بعد أسابيع من استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم .
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول روسى: جولة جديدة من المفاوضات لتبادل دفعة أخرى من الأسرى بين أوكرانيا وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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