الدولة الـ13 في أمريكا اللاتينة.. بوليفيا تسجل أول حالتين إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاباز - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة البوليفي انيبال كروز، اليوم الأربعاء، عن إصابة أول حالتين بفيروس كورونا في بلاده، ما يجعلها الدولة الثالثة عشر في أمريكا اللاتينية التي يصل إليها المرض القاتل.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى أن الحالتين هما امرأتين تتراوح أعمارهما بين 60 و 64 عامًا سافرتا مؤخرًا إلى إيطاليا، مضيفا أنه تم عزلهما في مدينتي أورورو وسانتا كروز.

وتأتي هذه الأخبار بعد تأكيد وزارة الصحة في بنما اصابة ثمانية أشخاص على أراضيها بالفيروس، وأن شخصًا - يبلغ من العمر 64 عامًا- كان يعاني بالفعل من أمراض السكري والالتهاب الرئوي - توفي بسبب إصابته بكورونا.