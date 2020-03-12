فرنسا تعلن تسجيل 372 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع الوفيات إلى 33

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا ليصل إلى 33 كما أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 1784.

قال أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي: "سجلنا 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 1784".

وتابع "لدينا اليوم 86 شخصا من بين المصابين حالتهم خطرة".

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وأكد سالومون أن "فيروس كورونا أصبح منتشراً على كامل الأراضي الفرنسية بشكل متفاوت خاصة في منطقة شمال البلاد".

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

كما صنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"