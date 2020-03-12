قناة السويس ترفع حالة الطوارئ لمواجهة عدم استقرار الطقس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رفع درجات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة لها خلال ال 72 ساعة القادمة تزامنا مع تعرض البلاد لمنخفض جوي ورياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة.
وقالت الهيئة في بيان إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة داخل القطاع الجنوبي بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين على إقامة مركزا داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات
وأكد اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي أنه أقام مركزا لإدارة الأزمات من ممثلي قطاعات الأمن الصناعي والبيئة والأمن والمشروعات لمتابعة أية تطورات داخل الموانئ أو المنطقة الصناعية والتواصل مع المطورين الصناعيينبشكل مستمر، وتكثيف الورديات داخل الموانئ.
على جانب آخر رفعت المنطقة درجات الاستعداد بموانئ القطاع الشمالي خاصة في شرق وغرب بورسعيد وتواجد مركزا للعمليات مكون من الإدارة الهندسية والحركة والأمن وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، وعمل ورديات من المهندسين والفنيين للمتابعة المستمرة لأية طوارئ قد تحدث.
وقال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي إن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية شبكة صرف صحي، لاستقبال الأمطار والسيول في مثل هذه الحالات من الطقس.
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