الحكومة الكويتية للمواطنين : لا داعي للهلع.. المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة طويلة

طمانت الحكومة الكويتية المواطنين والمقيمين بتوفر جميع السلع الغذائية.
وأكدت وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل أن جميع السلع موجودة والمخزون يكفينا لفترة طويلة، مشددة على ان الاسواق المركزية لن تغلق كما ان فروع الجمعيات ستعمل وفق ساعات عملها المعتادة كماانه لا شيء يستدعي الهلع.
من جانبها أكدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ان المصانع والمخابز تعمل على مدار الساعة وعلى اهبة الاستعداد لتغطية كافة احتياجات المواطن والمقيم .
ودعت الشركة في بيان لها المواطن والمقيم عدم تكديس
جاء ذلك بعد شهدت أسواق الكويت والجمعيات التعاونية اندفاعا كبيرا من المواطنين والمقيمين بعد قرار الحكومة تعطيل العمل لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشر لدخول الكويت في ازمة لانتشار فيروس كورونا وشهدت الجمعيات التعاونية ومحطات الوقود وأجهزة الصرف الالي ازدحاما شديدا.
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