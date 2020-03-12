في وقت دخلت أوبك وروسيا في حرب أسعار تستهدف زيادة الإنتاج للاستحواذ على حصص سوقية أكبر، بعد فشل اجتماعهما في الأسبوع الماضي بشأن تعميق خفض الإمدادات، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، قوله أمس إن روسيا والسعودية ستواصلان تطوير شراكتهما الاستثمارية، وأضاف: «رغم الخلافات التي لدينا بشأن بعض القضايا المتعلقة بالطاقة إلا أن محاولات «تفكيك» الشراكة مع السعودية لن تنجح». أبرز تصريحات ديمترييف هناك تعاط إيجابي من البلدين تجاه نقاط الاختلاف نواصل العمل بنشاط مع السعودية موسكو طورت شراكة مع الرياض وستستمر هذه الشراكة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: محاولات تفكيك الشراكة مع السعودية فاشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.