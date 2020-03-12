منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباء عالميا.. ماذا يعني ذلك؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تصنيف فيروس كورونا كوباء عالمي وذلك بعد أنتشاره في عدد من دول العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء اليوم تحدث فيه تيدروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة.

وقال إن "انتشار فيروس كورونا خارج الصين ارتفع 23 ضعفا خلال أسبوعين".

وأعربت الصحة العالمية عن قلقها من المستويات المفزعة لانتشار فيروس كورونا والتراخي في مواجهته.

وقالت، إنه "يتعين على جميع الدول التحقق من أهداف استجابتها لهذا الوباء على أراضيها".

وشددت على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عدوى فيروس كورونا وهذا يساعد على تقليل أعداد الوفيات.

ما هو الوباء؟

تعرف منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه "انتشار مرض بشكل سريع في مكان محدد"، أما الوباء العالمي (الجائحة) فهو "انتشار الوباء بشكل سريع حول العالم".

ويجب أن يكون المرض معديا لتحقيق شروط وصفه بالوباء، فانتشار النوبات القلبية مثلا لا يعد وباء، كما إن وصف الوباء لا يعني بالضرورة إن المرض فتاك أو سيوقع الكثير من الضحايا.

ماذا حدث في آخر وباء؟

إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا" فقد يكون لهذا تأثيرات جدية، ووفقا لخطة التحضير لانتشار الأوبئة، على الحكومات أن تقوم بـ"تحريك كامل لنظامها الصحي، والمؤسسات، والعاملين الصحيين على مستوى الدولة لتوزيع معدات الوقاية الشخصية والأدوية".

وفقا لهذا، قد يكون إعلان الوباء تحديا هائلا أمام بعض الدول، مثلما حدث حينما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الوباء العالمي بعد انتشار فايروس H1N1 في 2009.

تعرض هذا القرار للانتقاد من بعض الدول التي أحست إنها تحملت أعباء غير ضرورية وصرفت ثروات على لقاحات المرض كما تسببت بحالة رعب "غير ضرورية" بينما كان الفايروس سهل الهزيمة نسبيا.

وقد يكون من بين التدابير أيضا، فرض قيود على السفر من وإلى المناطق الأشد تأثرا، أو إجبار العامة على اتخاذ تدابير وقاية غير معتادة مثل لبس الكمامات، الخضوع لحجر صحي عام أو فردي، والتلقيح الإجباري.

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أبشع الأوبئة في التاريخ:

- فايروس HIV وباء الإيدز (فترة الذروة من 2005 – 2012)

عدد الضحايا 32-36 مليون شخص



رغم أن العدوى بهذا المرض الفايروسي تحتاج تدابير غير اعتيادية، ويمكن الوقاية منها، إلا أن الإيدز قتل نحو 32- 36 مليون شخص من أصل 74.9 مليون شخص أصيبوا به منذ تشخيصه، وبحسب مجلات طبية فإن مثل هذا العدد يتعايش مع المرض حاليا.

تم التعرف على المرض أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1976.

- وباء الانفلونزا (1968)

عدد القتلى مليون شخص

يسمى بانفلونزا هونغ كونغ، ويعرف الفايروس علميا بـH2N2.

تمكن هذا المرض من أن ينتشر بسرعة خلال ثلاثة أشهر في معظم أنحاء العالم منطلقا من هونغ كونغ، التي قتل من سكانها نحو 500 ألف شخص منذ ظهوره.

- الانفلونزا الآسيوية (1956-1958)

عدد القتلى 2 مليون شخص

الانفلونزا الآسيوية تنتج أيضا عن نوع من فايروسات H2N2.

بدأت هذه الانفلونزا من مقاطعة غويزو الصينية وانتشرت إلى سنغافورة، هونغ كونغ، والولايات المتحدة التي قتلت فيها أكثر من 69 ألف شخص بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

- وباء الانفلونزا الأسبانية 1918

عدد القتلى 20-50 مليون شخص

انتشر وباء الانفلونزا بين عامي 1918 و1920، وأصاب نحو 500 مليون شخص.

بعض التقديرات تقول إن الوباء قتل 25 مليون شخص في أول 25 أسبوع من انتشاره، بمعنى مليون شخص أسبوعيا.



وبحسب المصادر الطبية فإن ما يفرق هذا المرض عن بقية أنواع الانفلونزا إنه قتل الشبان الأصحاء بشكل أكبر من المسنين والأطفال، مختلفا عن باقي أنواع الانفلونزا التي تقتل المرضى وكبار السن والأطفال بشكل رئيس.

-وباء الكوليرا السادس 1910-1911

عدد القتلى: أكثر من 800 ألف شخص

مثل نسخه السابقة، ظهرت الكوليرا في الهند، حيث قتلت أكثر من 800 ألف شخص، قبل أن تنتقل إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وروسيا والولايات المتحدة حيث قتلت 11 شخصا فقط بسبب الإجراءات الصحية المتبعة.

المصدر: (يمن شباب نت+الحرة)

