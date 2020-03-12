السودان.. لا إصابات بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، الأربعاء، عدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الثلاثاء، وأن نتائج جميع الحالات المشتبه فيها سلبية.

واستعرض اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد والتصدي لمنع دخوله للسودان.

وأشار بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة تعزيز إجراءات المراقبة الصحية وزيادة التوعوية وسط المجتمعات.

وبحسب ما صدر عن الاجتماع، فإنه تمت متابعة 57.9٪ من القادمين إلى السودان، في الفترة من 25 يناير وحتى 9 مارس، مؤكدا أن جميع الحالات المشتبه فيها جاءت سلبية.

ووفقا الاجتماع، فإن المستشارية الطبية بسفارة السودان بالقاهرة تتابع وضع السودانيين في مصر، واصفا إياه بـ”المطمئن”.