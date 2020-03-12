إيطاليا تغلق المتاجر باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشد دول أوروبا تضررا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8%. غير أن الهيئة قالت إن حوالي 600 حالة جديدة تأكدت الثلاثاء لكن لم يتم الإبلاغ عنها إلا الأربعاء.

وقال مدير الوكالة إن 1045 شخصا من إجمالي المصابين تعافوا تماما من المرض ارتفاعا مع 1004 في اليوم السابق. ويوجد حوالي 1028 في الرعاية الفائقة ارتفاعا من 877 سابقا.