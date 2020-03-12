إيطاليا تغلق المتاجر باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات

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وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشد دول أوروبا تضررا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8%. غير أن الهيئة قالت إن حوالي 600 حالة جديدة تأكدت الثلاثاء لكن لم يتم الإبلاغ عنها إلا الأربعاء.
وقال مدير الوكالة إن 1045 شخصا من إجمالي المصابين تعافوا تماما من المرض ارتفاعا مع 1004 في اليوم السابق. ويوجد حوالي 1028 في الرعاية الفائقة ارتفاعا من 877 سابقا.
وتشهد مطارات بريطانيا حالة فوضى وارتباكا متزايدا بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة مع توافد العائدين من إيطاليا بعد تسجيلها أعلى معدلات لانتشار "كوفيد-19" بعد الصين، منشأ المرض.
وقال المسافرون العائدون من إيطاليا إنهم ليس لديهم فكرة عن الحاجة لعزل ذاتي على مدار الأسبوعين المقبلين، وسط تساؤلات بعضهم عما إن كانوا يحتاجون لذلك.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الخطوط الجوية البريطانية وخطوط "جيت تو" ألغت جميع الرحلات من وإلى بريطانيا خوفا من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن طائرات بعض الشركات لا تزال تعمل، مثل: إيزي جيت، وفيولينج، تحط في مطارات: هيثرو، وستانستد، وجاتويك، ومانشستر، وإدنبرة.
وهناك 20 ألف سائح بريطاني قد يعلقون داخل إيطاليا بعدما ألغت جميع خطوط الطيران الرئيسية الرحلات، ويزعم الركاب أنهم "تم التخلي عنهم" داخل المدن ومنتجعات التزلج.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بعض المسافرين ربما يتعين عليهم محاولة شق طريق العودة باستخدام النقل البري والقطارات مع إغلاق كامل بإيطاليا وفرض قيود على حركة السفر بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، على خلفية تخطي عدد حالات الإصابة أكثر من 10 آلاف.