وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة تغيير تاريخ العطلة المدرسية بسبب فيروس “كورونا”

وسط توجه عدد من الدول في المنطقة لتقديم موعد العطلة الربيعية بسبب فيروس كورونا، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن حقيقة اتخاذها لهذه الخطوة في المغرب.

وقالت الوزارة، في بيان حقيقة أصدرته اليوم الأربعاء، أنها تنفي بشكل قاطع أن تةون قد اتخذت قرارا بخصوص العطلة المدرسية المقررة آخر الشهر الجاري.

ونفت الىزارة صحة منشورات متداولة على شبكات التواصل الاجتناعي بهذا الخصوص، مجددة التأكيد “على ضرورة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها والحرص على استقائها من مصادرها الموثوقة والمأذونة، علما بأن الترويج للأخبار الزائفة يضع مرتكبي هذه الأفعال تحت طائلة القانون”.

ووسط توسع رقعة انتشار فيروس كورونا حول العالم، اختارت عدد من دول الجوار إقفال المداري، مثل الجارك إسبانيا وخصوصا في عاصمتها مدريد، كما اختارت تونس تقديم العطلة الربيعية، للتقليل من التجمعات إلى حين توقف انتشار الفيروس

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