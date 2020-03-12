أستاذ في طنجة ينهي حياته شنقا داخل منزله في حي مرشان

اختار أستاذ، بعد زوال اليوم الأربعاء، في طنجة، إنهاء حياته شنقا، داخل منزل أسرته، الموجود في منطقة مرشان بالقرب من المستشفى الإيطالي.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24”، فإن الهالك، البالغ من العمر 38 سنة، والذي كان يشتغل أستاذا في إحدى المؤسسات التعليمية، عثر مقربون منه على جثته معلقة بواسطة حبل، كان ملفوفا حول عنقه داخل غرفة منزله.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دي طوفار، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.