جثث أزيد من عشرة مغاربة عالقة في إيطاليا بسبب تعليق الرحلات الجوية ومطالب للحكومة للتدخل

بسبب إدخال الحكومة الإيطالية للبلاد في الحجر الصحي ووقف كافة الرحلات الجوية لوقف انتشار فيروس “كورونا” المستجد، أصبحت جثث عدد من المغاربة عالقة في إيطاليا، بعدما تعثر ترحيلها للدفن في المغرب.

وقالت مصادر من فاعلين مغربيين في إيطاليا، إن ما يفوق عشرة جثث لمغاربة توفوا في إيطاليا، لم يتم ترحيلها للمغرب، بسبب الحظر الجوي.

وأوضحت ذات المصادر، أن أغلب المستشفيات الإيطالية لا تسمح بالاحتفاظ بالجثث لمدة تفوق خمسة أيام، مطالبين السلطات المغربية، للتدخل من أجل إجلاء جثث الأموات المغاربة للتمكن من دفنها في أرض الوطن.

وأكدت ذات المصادر، أن الجثث العالقة في إيطاليا، تعود لأشخاص لم يتوفوا بسبب فيروس كورونا.

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وقررت الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وإيطاليا، إلى أجل غير مسمى، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الأراضي الإيطالية، أكبر بؤرة للفيروس بأوربا.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن “حكومة المملكة المغربية قررت تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر، ‏بسبب انتشار فيروس ‎كورونا في إيطاليا”.

ويتواصل ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، التي سجلت 97 حالة إضافية، خلال 24 ساعة الأخيرة، لترفع حصيلة الوفيات لديها منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها إلى 463، وفق حصيلة رسمية للسلطات.

وفرضت الحكومة الإيطالية “حظر التجمّعات” لمكافحة تفشّي الفيروس، فيما وضعت ميلانو، ثاني كبرى المدن الإيطالية بعد روما من حيث عدد السكان، تحت نظام الحجر الصحي الذي، أمام تفشي فيروس (كوفيد-19)، ما أدى إلى توقف حركة السكان في شوارعها.