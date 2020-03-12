الملك قريبا في لندن؟

تعرف القنوات الدبلوماسية المغربية البريطانية اتصالات تحضيرية لزيارة يحتمل أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى المملكة المتحدة خلال السنة الجارية.

وقالت الزميلة «إيكونومي إي أنتربريز»، في عددها الأخير، إن الملك تلقى دعوة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أجل حضور أشغال القمة البريطانية الإفريقية التي احتضنتها لندن شهر يناير الماضي، إلا أن وزارة الخارجية المغربية اقترحت تنظيم زيارة دولة بشكل منفصل عن هذه القمة.

ونقلت المجلة عن مصادر بريطانية قولها إن التحضيرات جارية لتنظيم هذه الزيارة، وذلك في أواخر سنة 2020. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد ترأس الوفد المغربي الذي شارك في القمة البريطانية الإفريقية.