العراق: 18 قتيلا في غارات على مواقع للحشد الشعبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 18 عراقيا في ضربات جوية استهدفت مقرات للحشد الشعبي في شرق سورية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الأربعاء، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد الذي يضم جنود التحالف الدولي ضد "داعش"، ما تسبب في مقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني.

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