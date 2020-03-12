شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تؤكد خلوها من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، إن بلاده لا تزال خالية من الإصابة بفيروس كورونا، رغم الاشتباه بحالة مواطن عاد مؤخرا من ألمانيا بعد قضاء عطلته.

وأوضح الوزير، اليوم الأربعاء في تغريده على حسابه عبر "فيسبوك"، أن المشتبه به يخضع للفحص الطبي المكثف في منجم لاستخراج الذهب في شمال البلاد تابع لشركة " كينورس الكندية.

وأضاف أن الوزارة أرسلت فريقا مختصا بفحص كورونا إلى المنجم وأن المواطن يخضع للفحوصات المخبرية اللازمة وأنه تم وضع 19 من المختلطين به في المنجم رهن العزل. وكشف الوزير الموريتاني أنه سيتم الاعلان مساء اليوم عن نتائج الفحص.

يشار إلى أن المواطن هو من عمال المنجم ، وأن الشركة الكندية أبلغت عن حالة الاشتباه وأوقفت العمل في المنجم.