شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يشرد 3 آلاف ويدمر 1500 كوخ في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

تسبب حريق في تشريد نحو ثلاثة آلاف شخص، في حي فقير مكتظ بالسكان في دكا عاصمة بنجلاديش.

وقال ضابط الشرطة أبو الكلام أزاد إن الحريق دمر نحو 1500 كوخ من تلك المصنوعة من الخيزران والصاج في أحد المناطق الفقيرة في حي ميربور شمالي دكا.

وأضاف أن رجال الإنقاذ من دائرة الإطفاء والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد أكثر من ثلاث ساعات من اندلاعها. ولم ترد حتى الآن أي أرقام بشأن الخسائر.

وقال آزاد إن السلطات المحلية أعدت وجبات لثلاثة آلاف مشرد، لكن عليهم النوم في العراء على الأقل في الأيام القليلة المقبلة.