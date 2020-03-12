يوفنتوس يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

رياضة 2020-03-11 | 23:24 255 مشاهدة أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي، إصابة مدافعه دانيلي روجاني بفيروس كورونا. وذكر يوفنتوس في بيان "أثبتت نتائج اختبار لاعب كرة القدم دانيلي روجاني أنه إيجابي بالنسبة لفيروس كورونا، ولا تظهر أعراضه حاليااً". واضاف: "يقوم نادي يوفنتوس لكرة القدم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون، بما في ذلك أولئك الذين تواصلوا مع اللاعب".



حالات الإصابات في إيطاليا تجاوزت الـ 10 ألاف حالة، وتم إيقاف مباريات

حالات الإصابات في إيطاليا تجاوزت الـ 10 ألاف حالة، وتم إيقاف مباريات الدوري الإيطالي وكافة الأنشطة بصفة رسمية حتى 3 نيسان المقبل. المحرر: محمد خليل

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