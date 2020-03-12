عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مقتل 2 أمريكيين وبريطاني بمعسكر التاجي بالعراقي

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف مسؤول أمريكي عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني، مساء اليوم الأربعاء، في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد، إضافة إلى سقوط العديد من الجرحى، وأن "نحو 12 من أفراد التحالف قد أصيبوا في الهجوم"

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وتعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، لهجوم صاروخي مكثف، لم يستطع مسؤول التحالف الدولي كشف مزيد من التفاصيل حول جنسية المصابين في الهجوم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها، عن سقوط 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر، وأضاف البيان أنه "تم العثور على سيارة من نوع "كيا" تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".