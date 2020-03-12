أكد وزير الاقتصاد راوول نعمه، في حديث تلفزيوني، "عدم حصول مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وحاملي سندات اليوروبوند"، مشيراً الى ان "الحكومة اللبنانية مدت يدها نحو حاملي السندات، وأكدت انها حاضرة للتفاوض، ولديها الرغبة لدفع المستحقات ولكن لا تمتلك القدرة، ولهذا الامر تم تعليق الدفع، بانتظار ان يتفاوضوا معنا، ويجب على 75% من حاملي السندات ان يقبلوا بالتفاوض لكي يتم مع المستشارين الماليين للبنان".
وأوضح نعمه ان "البنوك اللبنانية التي تحمل 50% من السندات تقوم بالحديث مع حاملي السندات خارج لبنان لكي يتم التفاوض، والورقة الانقاذية هي الاساس في عملية المفاوضات بعد ان تقوم الحكومة بإعدادها بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، وعبر هذه الخطة سيتأكد حاملي السندات وجود خطة للدفع، والمفاوضات على المستوى العالمي تأخذ بين 6-9 اشهر، والحكومة لا تنتظر وجود دعاوى قضائية من حاملي السندات لان لبنان مد يده للتفاوض".
كانت هذه تفاصيل خبر راوول نعمه: الحكومة اللبنانية مدت يدها نحو حاملي السندات وأكدت جهوزيتها للتفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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