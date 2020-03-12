راوول نعمه: الحكومة اللبنانية مدت يدها نحو حاملي السندات وأكدت جهوزيتها للتفاوض

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمه​، في حديث تلفزيوني، "عدم حصول مفاوضات بين الحكومة ال​لبنان​ية وحاملي سندات اليوروبوند"، مشيراً الى ان "​الحكومة اللبنانية​ مدت يدها نحو حاملي السندات، وأكدت انها حاضرة للتفاوض، ولديها الرغبة لدفع المستحقات ولكن لا تمتلك القدرة، ولهذا الامر تم تعليق الدفع، بانتظار ان يتفاوضوا معنا، ويجب على 75% من حاملي السندات ان يقبلوا بالتفاوض لكي يتم مع المستشارين الماليين للبنان".

وأوضح نعمه ان "البنوك اللبنانية التي تحمل 50% من السندات تقوم بالحديث مع حاملي السندات خارج لبنان لكي يتم التفاوض، والورقة الانقاذية هي الاساس في عملية المفاوضات بعد ان تقوم الحكومة بإعدادها بمساعدة تقنية من ​صندوق النقد الدولي​، وعبر هذه الخطة سيتأكد حاملي السندات وجود خطة للدفع، والمفاوضات على المستوى العالمي تأخذ بين 6-9 اشهر، والحكومة لا تنتظر وجود دعاوى قضائية من حاملي السندات لان لبنان مد يده للتفاوض".