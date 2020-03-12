أعلن ​الجيش اللبناني​، في بيان، ان "دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​القبة​ ــــ ​طرابلس​، أوقفت كلاً من المدعوّين (م.م) و (ج.ص) لمشاركتهما مع آخرين في إشكال بسبب خلافات مادية بين الجهتين، تخلله ​إطلاق نار​ من أسلحة حربية، ما أدى إلى إصابة عدد من السيارات التي كانت مركونة في المحلة"، مشيراً الى ان "الدورية دهمت منازل مُطلقي النار، حيث ضبطت داخل منزل المدعو (ج.ص) جهازاً لاسلكياً وسلاحاً حربياً، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف ​القضاء​ المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف شخصين بمحلة القبة لمشاركتهما مع آخرين في إشكال تخلّله إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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