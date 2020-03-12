أعتبرت ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​، في بيان، ان "اليوم ضرب وحش التفلت الأمني ضربة في كيان الوطن فأصاب ​القضاء​، فمجموعة أشرار أطلقت الرصاص على القاضي كمال المقداد - المحامي العام الإستئنافي خلال مروره بسيارته في منطقة بعلبك، دون أن تنال منه"، معتبرة انه "رصاص الجهل والضعف والتخلف، ومحاولة إغتيال سافرة، ومحاولة يائسة لإسقاط العدالة، واستهداف لمفاهيم دولة القانون، ومؤشر إضافي على أن ​الدولة​ تواجه خطر الإنهيار والسقوط، وانهيار القيم وسقوط هيبة ​السلطة​"، داعية المعنيين بـ"الإسراع في ملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم ولكي يبقى لنا وطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحامين عن الاعتداء على القاضي المقداد: للإسراع بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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