هارون: نواجه مشاكلاً بالمستلزمات الطبية الوقائية المستخدمة عند عزل المريض

أشار نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، إلى أنه "خلال اجتماعاتنا مع ​وزير الصحة​ واجتماعات لجنة ادارة الكوارث برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، كان تفكير المختصّين بالأمراض الجرثومية والمتخصصين في هذا المجال، مرتكز على تخصيص مستشفيات لمكافحة فيروس "كورونا" في المناطق، لكن هذا لم يتم لعدم توفر التجهيزات اللازمة".

ولفت هارون إلى أن "ما حدث أمس في مجلس الوزارء، ساعد دياب في تحقيق هذه الخطوة، وتجهيز ​المستشفيات الحكومية​ في مختلف المناطق"، مشدداً على أن "هناك منظومة متكاملة لاحتواء الفيروس، الموضوع ليس فقط موضوع أسرة".

كما شدد على أن "القطاع يواجه مشاكل صعبة فيما يتعلق ب​المستلزمات الطبية​ في المستشفيات للوقاية عند عزل المريض"، لافتاً إلى أن "الأزمة بدأت لدينا منذ أيلول 2019 عندما وضعت البنوك اجراءات لتحويل الأموال الى الخارج، وحينها توقف استيراد المستلزمات الطبية". ونوّه بأن "صمودنا حتى الآن بدون استيراد هذه المستلزمات هو معجزة، لكننا نقنّن من استعمال المستخدمات الطبية بشكل كبير".

وفيما يتعلق بالأخبار التي اننتشرت عن تعطل 80% من أجهزة التنفس في لبنان، والتي تبلغ حوالي 500 جهاز، أكد هارون أن "هذا الكلام غير مسؤول، ولا يجب طرحه بهذا الشكل العشوائي"، موضحاً أن "في لبنان ما يزيد عن 850 جهاز للتنفس الاصطناعي، وهناك بحدود الـ 10% معطلين فقط، وبحدود 250 أو 300 جهاز مسخرين لمصابي "كورونا" يوميا".

وأكد هارون استعداد المستشفيات الخاصة لتأمين النقص في أجهزة التنفس الاصطناعية إلى المستشفيات الحكومية حال احتاجت ذلك.