المسماري: هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا هشة للغاية بسبب عدم التزام المسلحين بها

أكد المتحدث الرسمي باسم ​القوات المسلحة​ الليبية ​اللواء​ أحمد المسماري، "وجود خروقات من قبل مليشيات مسلحة قال إنها تابعة ل​حكومة الوفاق​ في محاور القتال ب​طرابلس​، وأن هدنة وقف ​إطلاق النار​ هشة للغاية بسبب عدم التزام المسلحين بها".

وأوضح المسماري أن "قطر مازالت مستمرة في تمويل العمليات الإرهابية وتوفر الغطاء السياسي والديني من خلال أبواقها منهم الغرياني والصلابي والقرضاوي"، مشيرا إلى "زيارة ​أمير قطر​ تميم بن حمد إلى تونس محاولة لحصار القوات المسلحة الليبية".