رئيس الوزراء الإيطالي: سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، انه "سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات وأسواق الطعام لمواجهة تفشي فيروس الكورونا الجديد في البلاد"، مشيراً الى ان "عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 827 حالة، فضلًا عن تخطي الإصابات 1000 حالة".
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن "فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة".
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