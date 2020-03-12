رئيس الوزراء الإيطالي: سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، انه "سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء ​الصيدليات​ وأسواق الطعام لمواجهة تفشي فيروس ​الكورونا​ الجديد في البلاد"، مشيراً الى ان "عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 827 حالة، فضلًا عن تخطي الإصابات 1000 حالة".

هذا وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، في وقت سابق، أن "​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة".