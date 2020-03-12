أعلن مندوب ​إيران​ لدى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة فرهاد بارفاريش، أن "هيئة ​الطيران المدني​ الإيرانية وافقت على إرسال الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطتها ​طهران​ خطأ إلى كييف لتحليل بياناتهما"، مشيراً الى ان "الهيئة الإيرانية دعت كذلك دولا أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الايرانية: سنرسل الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية إلى كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.