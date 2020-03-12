أوبراين: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام ترامب في منصبه

أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب روبرت أوبراين، أن "واشنطن ستشدد الضغط على إيران، وأن الأخيرة لن تمتلك سلاحا نووياً ما دام ترامب في منصبه، وبالتالي بإمكان إيران أن تسير في الطريق السهل أو في الطريق الصعب"، لافتاً الى انه بـ"إمكان ايران التخلي عن البرنامج النووي وإغلاق منشأتي نطنز وفوردو النوويتين وغيرهما من المنشآت لتخصيب اليورانيوم، أو بإمكانهم أن يستمروا بالتعرض للضغوطات القصوى، ولكن في نهاية المطاف لن يكون لديهم سلاح نووي في أي حال".
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في ايار 2018 انسحابها من "الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والسداسية الدولية الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وأعادت فرض العقوبات عليها".
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