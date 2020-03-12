أوبراين: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام ترامب في منصبه

أعلن مستشار ​الأمن​ القومي للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​روبرت أوبراين​، أن "​واشنطن​ ستشدد الضغط على ​إيران​، وأن الأخيرة لن تمتلك سلاحا نووياً ما دام ترامب في منصبه، وبالتالي بإمكان إيران أن تسير في الطريق السهل أو في الطريق الصعب"، لافتاً الى انه بـ"إمكان ​ايران​ التخلي عن البرنامج النووي وإغلاق منشأتي نطنز وفوردو النوويتين وغيرهما من المنشآت لتخصيب اليورانيوم، أو بإمكانهم أن يستمروا بالتعرض للضغوطات القصوى، ولكن في نهاية المطاف لن يكون لديهم ​سلاح نووي​ في أي حال".

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ كانت قد أعلنت في ايار 2018 انسحابها من "الاتفاق حول البرنامج ​النووي الإيراني​ بين ​طهران​ والسداسية الدولية الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وأعادت فرض العقوبات عليها".