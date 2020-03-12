الكرملين: أنشطة الرئيس الروسي تسير بشكل طبيعي رغم انتشار فيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، في حديث صحفي، ان أنشطة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ "تسير بشكل طبيعي رغم انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى ان "​الكرملين​ يتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية، ويتابع الوضع عن كثب"، مؤكدا أنه "ستتم الاستجابة للنصائح الخاصة بالحد من الزيارات الخارجية للمسؤولين بسبب انتشار الفيروس".

هذا وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، في وقت سابق "تصنيفها تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من ​الصين​ وأطلق عليه اسم "COVID-19"، وباء عالميا"، مشيرة الى "تسجيل 125616 حالة للإصابة بالفيروس، منها 4605 حالة وفاة، أغلبها في الصين، لاسيما تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين".