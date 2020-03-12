الكرملين: أنشطة الرئيس الروسي تسير بشكل طبيعي رغم انتشار فيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث صحفي، ان أنشطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تسير بشكل طبيعي رغم انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيراً الى ان "الكرملين يتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية، ويتابع الوضع عن كثب"، مؤكدا أنه "ستتم الاستجابة للنصائح الخاصة بالحد من الزيارات الخارجية للمسؤولين بسبب انتشار الفيروس".
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق "تصنيفها تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-19"، وباء عالميا"، مشيرة الى "تسجيل 125616 حالة للإصابة بالفيروس، منها 4605 حالة وفاة، أغلبها في الصين، لاسيما تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين".
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