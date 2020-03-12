الحرس الثوري: أكثر من مائة ألف عنصر يعملون لمكافحة فيروس كورونا بإيران

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري ال​ايران​ي العميد رمضان شريف، في حديث صحفي، ان "أكثر من مائة ألف من عناصر الحرس وقوات التعبئة يعملون الآن في مختلف قطاعات الإغاثة والخدمة على مكافحة ​فيروس كورونا​ في ايران"، مشيراً الى ان "خمسة من عناصر الحرس استشهدوا في إطار خدمة الجهاد الصحي"، مشدداً على أن "العمل جار على مدار ​الساعة​ بغية إنتاج لقاح موثوق به ضد الوباء"، لافتاً الى إحراز "تقدم جيد وباعث على الأمل في هذا المجال وقفا للمسؤولين المعنيين".

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