النشرة: غارات جوية أميركية على مواقع في البوكمال بريف دير الزور

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "غارات جوية اميركية على مواقع في ​البوكمال​ بريف ​دير الزور​ وسط تحليق مكثف للمروحيات في المنطقة". وفي وقت سابق افادت وكالة "سانا" السورية عن "عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال قرب الحدود السورية العراقية".

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